Quella cover pubblicata «troppo presto» che non è piaciuta ai Cranberries

LOS ANGELES - Nonostante le buone intenzioni, gli ex componenti dei Cranberries non hanno apprezzato la cover del loro celebre brano “Zombie” realizzata dai Bad Wolves e rilasciata nel gennaio del 2018, quattro giorni dopo scomparsa di Dolores O’Riordan.

Il brano, hanno dichiarato in un’intervista rilasciata a ABC New Radio, è stato pubblicato «troppo presto». «Mi è sembrata una cosa un po’ indelicata», ha sottolineato il batterista Fergal Lawler, aggiungendo: «Non mi è proprio piaciuta».

Alla realizzazione del brano avrebbe dovuto partecipare anche la stessa O’Riordan, che è morta proprio nel giorno in cui era prevista la registrazione della sua parte. «Una vera tragedia», aveva commentato alcuni mesi dopo il vocalist dei Bad Wolves - Tommy Vext - in un’intervista a Consequence Of Sound, spiegando che la canzone stava per essere accantonata.

La band però ci ha ripensato, trasformando la cover in un tributo e destinando i proventi ai figli della cantante scomparsa.