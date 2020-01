E se Willy Wonka diventasse donna?

LONDRA - Willy Wonka è un personaggio leggendario della letteratura per l'infanzia e del cinema.

Nato nel 1964 dalla penna di Roald Dahl e portato sul grande schermo da Gene Wilder nel 1971, è stato da subito amatissimo - come testimonia anche il successo planetario di un meme costruito su una foto del film. Già nel 2005 il film fu oggetto di un remake diretto da Tim Burton, e nei panni di Willy Wonka si calò Johnny Depp.

Ora, invece, circolano voci di un prequel al femminile. Sarebbe un'operazione simile ad altre che abbiamo già visto negli scorsi anni, su tutte il reboot di "Ghostbusters". Una fonte ha dichiarato al tabloid britannico Sun che la produzione «sta prendendo in considerazione una protagonista femminile. Si rendono conto che potrebbe innescare una polemica, ma credono che un Wonka femminile sia un ottimo modo per dare un look fresco a una storia classica». Il film sarebbe ambientato prima degli eventi narrati in "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato".

I diritti sono attualmente detenuti dalla Warner Bros. Il produttore esecutivo potrebbe essere David Heyman, mentre per la regia verrebbe considerato Paul King, che ha diretto "Paddington".