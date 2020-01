Emma potrebbe non essere più bionda (su consiglio dei medici)

ROMA - Emma Marrone salirà sul palco del Festival di Sanremo con un colore di capelli diverso dal biondo degli ultimi anni.

La cantante, come ha spiegato al Corriere della Sera, potrebbe non cambiare più colore alla sua chioma. «Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro».

Emma è poi tornata sull'annuncio della malattia, fatto negli scorsi mesi. «Se non fossero state in ballo tante persone che avevano acquistato il biglietto e che dovevano spostarsi per raggiungere i luoghi dei concerti non l'avrei resa pubblica la malattia: soltanto per loro ho deciso di espormi».