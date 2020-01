Il viaggio (linguistico) di Nick Antik a Los Angeles

LUGANO - Nick Antik vola a Los Angeles per un viaggio di studio.

Il noto youtuber, influencer, presentatore, cantante e musicista è stato scelto da ESL come testimonial di una campagna rivolta ai giovani per promuovere i soggiorni linguistici dell'agenzia diretta da Danilo Tossut. «Nick rappresenta il talento puro – sottolinea il Ticino Regional Manager di ESL – e si applica ogni giorno per coltivarlo. Frequenterà i corsi della rinomata scuola

d'inglese Kaplan e per una settimana seguirà quattro lezioni al giorno».

Nick, che ha già in serbo alcune sorprese per i suoi follower, partirà il 22 febbraio alla volta degli Stati Uniti. «Sono onorato di questa scelta, è un'esperienza totalmente nuova e non vedo l'ora di atterrare a Los Angeles. Ringrazio Danilo e ESL per credere in me».