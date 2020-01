LOS ANGELES / HOUSTON - La morte improvvisa di Kobe Bryant ha colpito un po’ tutti. Non solo i fan e gli sportivi, ma anche tanti nomi noti della musica, del cinema e dello spettacolo hanno espresso il proprio cordoglio in rete. Qualcuno però, come Willie D - componente dello storico gruppo Geto Boys - lo ha fatto scatenando fortissime critiche.

Il rapper ha parlato della tragica scomparsa in un filmato trasmesso su Instagram: «Un sacco di gente sta soffrendo in tutto il mondo. Per alcuni è stato come perdere un membro della propria famiglia», ha commentato. Il resto della sua riflessione ha però preso una piega molto diversa. «E sono d’accordo. Kobe era una brava persona. A tal punto che qualcuno ha iniziato a mettere in discussione anche Dio. Perché Kobe? Perché non ti sei preso Charles Barkley? E non dico altro».

Le parole di Willie D - che di fatto ha augurato all’ex cestista, due volte vincitore dell’oro olimpico, la morte - non potevano che generare un putiferio. Il rapper, che da anni è ai ferri corti con l’ex atleta, è stato infatti duramente criticato dai suoi fan.