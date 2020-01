Perché Dave Chappelle non ha ritirato il suo Grammy? Mistero risolto

LOS ANGELES - Una delle oltre 80 statuette distribuite nel corso della serata dei Grammy Awards di domenica scorsa è finita “nelle tasche” del comico Dave Chappelle, che per il terzo anno di fila - questa volta grazie al suo speciale “Sticks & Stones”, distribuito su Netflix - ha trionfato nella categoria “Best Comedy Album”. Il 46enne però non è salito personalmente sul palco a ritirare il piccolo grammofono dorato. Una decisione presa come forma di protesta? Niente di tutto ciò.

Chappelle infatti - come confermato da un suo portavoce a Vulture e Pagesix.com - non era presente perché non è riuscito a raggiungere lo Staples Center per tempo. «Mi piacerebbe avere una risposta migliore, ma la causa non è altro che il traffico di Los Angeles», ha spiegato.

Sospetti e ipotesi sul perché il comico non fosse salito sul palco si erano diffusi nel corso della serata, quando le telecamere avevano mostrato che Chappelle era presente tra gli ospiti.