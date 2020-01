È tornata Blake Lively

NEW YORK - Blake Lively è tornata essere la protagonista di un evento pubblico dopo un'attesa di otto mesi.

L'attrice ha presenziato alla proiezione speciale del suo nuovo film, "The Rhytm Section", alla Brooklyn Academy of Music di New York. Il suo ultimo red carpet, ricorda BuzzFeed, fu in maggio insieme al marito Ryan Reynolds. All'epoca Blake era incinta del suo terzo figlio.

Per il ritorno ufficiale in pubblico la 32enne ha scelto un look da gran diva del passato: uno splendido abito di velluto scuro, lunghi guanti, stivati con tacchi vertiginosi e gioielli vistosi.

keystone-sda.ch (Greg Allen)