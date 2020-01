Selena Gomez: «Quello di Justin su di me è stato abuso emotivo»

LOS ANGELES - Che la relazione fra Selena Gomez e Justin Bieber fosse stata parecchio burrascosa lo si sapeva, meno era noto - però - di che tipo di dinamica ci fosse all'interno della coppia.

A fare luce sulla relazione - parecchio tossica anche stando alla recente canzone di Selena "Lose you to love me" - ci ha pensato la diretta interessata che, in un'intervista alla rete americana NPR, ha parlato di «abuso emotivo».

«Quella relazione, alla fine, mi ha dato molta forza», ha confermato l'artista, «quando ti capitano queste cose è davvero pericoloso mantenere una mentalità da vittima. E non lo dico in maniera irrispettosa, anche perché io sono stata vittima di un certo tipo di abuso...».

Interrogata se intendesse "abuso emotivo", ha replicato: «Sì, si può proprio chiamare così. Come persona adulta ho dovuto venirci a patti, capire il tipo di scelte che stavo facendo. Ora sono più forte che mai, e non penso sia più necessario parlarne».

Parlando di "Lose you to love me" ha aggiunto: «Sono estremamente orgogliosa di quella canzone», ha dichiarato, «oggi per me ha un nuovo significato rispetto a quando l'ho scritta. Per me è stata una buona chiusura, un modo per dire cose che avrei voluto».