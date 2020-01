Belen, i complimenti per il topless di Laura Chiatti

ROMA - Ha raggiunto un milione di follower su Instagram e ha deciso di festeggiarli in maniera davvero particolare regalando loro… un topless. Parliamo di Laura Chiatti, attrice e moglie di Marco Bocci, che per annunciare l’agognato traguardo social ha postato una foto in topless, con il seno nascosto solo da un braccio. «Grazie a tutti voi per aver scelto di seguire la parte più vera ed emozionante di me... oggi siamo un milione», ha scritto la Chiatti nel post che, ovviamente, ha ricevuto un successo strepitoso.

L’attrice italiana, 37 anni, si mostra bellissima e sorpresa dallo scatto del fotografo: un’immagine sexy e al tempo stesso ironica, apprezzata non solo dagli uomini. Tra i tanti commenti positivi, anche quelli di altri personaggi che di social e pose sensuali se ne intendono, come Belen Rodriguez. «Ahahahahah ahaha che meraviglia!!!!! Ahahahahah stupenda!!!!!!!», ha commentato la showgirl argentina, che però ha subito incassato la frecciata di un follower della Chiatti. «Laura - scrive Clara - per quanto Belen sia bella, tu le fai il 10-0. Bellezza naturale, bellezza italiana».

Belen non raccoglie la provocazione, e più tardi altri personaggi famosi si congratulano con la Chiatti, come Michela Quattrociocche: «Amore la foto della vita sei pazzesca», scrive l’attrice romana.