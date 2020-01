Fra i premiati ai Grammy c'era pure uno svizzero

LOS ANGELES/LOSANNA - Il produttore e compositore svizzero Al Walser ha vinto a Los Angeles un Grammy Award nella categoria Miglior album per bambini, nel corso della 62esima edizione del concorso.

Il 43enne di origini losannesi ha vinto il premio insieme al suo collega Jon Samson per il disco "Ageless, Songs For The Child Archetype". Nel suo discorso di ringraziamento, puntualizza Keystone-Ats, Walser ha rivolto un pensiero «alla cosa più preziosa che abbiamo: i nostri bambini».

Walser era stato un ex-Membro del gruppo tedesco Fun Factory, compositore per vari artisti pop germanici e celebre dj - prima nel Principato del Lichtenstein e poi in tour per il mondo. Si è in seguito stabilito a Hollywood dove lavora da anni come speaker e produttore.

Walser aveva già vinto un Grammy nel 2017 nella categoria "Miglior album jazz per grande complesso" con il disco "Presidential Suite: Eight Variations On Freedom". In quel disco era stato co-produttore in un team di 7 persone.

Nel 2012, invece, era stato nominato nella categoria "Miglior pezzo dance" con il suo singolo solista "I can't live without you", generando un po' di polemica per due motivi: in primis non era altrettanto noto come gli altri nominati e, in seconda istanza, un altro artista - il musicista tedesco Zedd - lo aveva accusato di plagio.