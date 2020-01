L'ex di Amy Schumer sta vivendo con lei... e suo marito

LOS ANGELES - Immaginatevi la scena: è sera, la tavola è apparecchiata per quattro. Ci sono lei, il marito, il figlioletto di 8 mesi e... l'ex di lei. Sembra la scena di un film commmedia ma è la realtà, in una casa... di comici.

Già perché la lei è Amy Schumer (quella di "Un disastro di ragazza" e che è venuta anche al Pardo), il marito è l'attuale compagno Chris Fisher e il terzo (o quarto) incomodo è l'ex-compagno di lei, il comico Kyle Dunningan.

La stravagante rivelazione è arrivata per bocca dello stesso Dunningan che lo ha confermato senza nemmeno verognarsi: «Ci abito ormai da un mese e mezzo e non penso di voler andarmene», ha sghignazzato ai microfoni dell'Howard Stern Show, «il cibo è gratis, ho una camera tutta per me e il bagno con le superfici in marmo!».

Da una parte la sua presenza nell'abitazione della coppia è giustificata per motivi professionali, sta aiutando l'attrice a scrivere la sua serie per il portale streaming Hulu, ma la verità è che il 49enne non ha un altro posto dove andare: «Sono un po' in una fase di adolescenza sospesa e non va bene, devo davvero trovare una nuova casa!».