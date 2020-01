Il batterista degli Aerosmith perde la causa contro la band

BOSTON - Un giudice del Massachusetts ha stabilito che Joey Kramer, il batterista degli Aerosmith, non può costringere il resto della band a farlo salire sul palco della cerimonia dei Grammy Awards. Lo storico gruppo sarà omaggiato venerdì e domenica si esibirà insieme ad altri grandi della musica.

Kramer aveva fatto causa contro la band, che aveva annunciato che si sarebbe presentata ai Grammy senza di lui. Il 69enne originario del Texas, membro fondatore degli Aerosmith 50 anni fa, ha saltato parte dei concerti tenutisi a Las Vegas a causa di problemi all'anca. Kramer pretendeva di poter effettuare una serie di prove, così da dimostrare di essere in grado di suonare «a un livello appropriato», riferisce l'Associated Press.

Il giudice Mark Gildea, però, gli ha dato contro. «Dato che Kramer non suona con il gruppo da sei mesi e considerata la mancanza di tempo per le prove prima delle imminenti performance», è stato stabilito che «Kramer non ha mostrato un ambito d'azione sufficientemente realistico per proteggere gli interessi commerciali della band».

Il 69enne ha dichiarato di essere «estremamente deluso» ma di rispettare il verdetto.