Bradley Cooper vestirà i panni di Leonard Bernstein

LOS ANGELES - Il ritorno alla regia del bel Bradley Cooper ci sarà e sarà per Netflix che si è aggiudicata l'asta al rialzo per il lavoro del pluricandidato al premio Oscar.

La conferma arriva dal portale americano Deadline che svela come, la pellicola, sarà un film biografico sul direttore d'orchestra e compositore americano Leonard Bernstein.

Un bis con la musica, quindi, per il 45enne che - già come in “A star is born” - ricoprirà il duplice ruolo di regista e protagonista. I lavori dovrebbero iniziare già quest'anno. Non è ancora stata fissata una data d'uscita.

Stando alle indiscrezioni il fatto che il film sia stato acquistato dal colosso dello streaming non esclude un passaggio in sala. Questo anche per entrare fra i possibili candidati per un premio Oscar.