Scilla Hess e la colonna sonora dei giovani che dicono «basta»

LUGANO - Venerdì 24 gennaio Scilla Hess pubblica "Long Forgotten Road", il suo nuovo singolo.

L'uscita è a cura della casa discografica tedesca Dachsund Records, che ogni mese pubblicherà un brano della cantautrice ticinese fino all'estate, quando è prevista la pubblicazione del nuovo album.

Con il suo stile retro/pop, "Long Forgotten Road" ha debuttato in Ticino come canzone di chiusura dello spettacolo sul ghiaccio di Music on Ice a Bellinzona. Il messaggio del brano è estremamente attuale: «È la dichiarazione della generazione più giovane che deve affrontare le conseguenze di una società costruita sullo sfruttamento e sulle menzogne» spiega Scilla.

«A scuola viene insegnato a distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, per poi scoprire che nel mondo reale queste regole, a lungo predicate, non vengono rispettate» Nel 2019 la consapevolezza della crisi ecologica è diventata globale «e il 2020 sarà l'anno in cui le proteste diventeranno sempre più grandi - prevede la cantante luganese -. L’incontro di tanti giovani di tutto il mondo e le proteste per le strade inizieranno sicuramente a portare un cambiamento positivo».