Ozzy Osbourne ha il Parkinson

LONDRA - Da tempo i fan erano preoccupati per la salute della leggenda del rock Ozzy Osbourne. E in questi giorni il leader dei Black Sabbath ha rivelato di essere affetto dal morbo di Parkinson.

Durante l’intervista rilasciata a “Good Morning America”, il 71enne ha rivelato di non poter più mentire. «Non sono bravo con i segreti». «Soffre di Parkinson di tipo 2» ha aggiunto la moglie Sharon, finendo la frase. La leggenda del rock ha raccontato di aver subito un’operazione in seguito ad una caduta, durante la quale gli sono stati danneggiati alcuni nervi.

Situazione difficile - «Vedo mia moglie e i miei figli andare al lavoro, e che provano ad aiutarmi, mentre io devo restare a casa. Questa cosa mi deprime, perché non posso aiutare la mia famiglia».

Sono stati pro i figli a rendersi conto che qualcosa nel padre non andava. «La cosa più difficile è vedere qualcuno che ami soffrire» ha dichiarato la figlia Kelly sempre nell’intervista. «Ma questa situazione ha riavvicinato tutta la famiglia».

I fan però continuano ad avere un ruolo importante nella sua vita: «Ora mi sento meglio rispetto ad un anno fa. E i fan sono la mia aria»

Cure in Svizzera - Per proseguire le cure Ozzy Osbourne ha scelto la Svizzera: «Qui non possiamo proseguire con i trattamenti, ad aprile incontreremo un professionista in Svizzera».

«Tornerà là fuori, e farà quello che gli piace fare, lo so» ha dichiarato la moglio Sharon.