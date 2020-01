Prince, i familiari mollano le cause legali sulla morte

CHANHASSEN - I familiari di Prince hanno abbandonato la causa legale intentata nell’aprile del 2018 nei confronti del Trinity Medical Center, la struttura che prese a carico l’artista a seguito di un’overdose accidentale un’overdose accidentale da oppioidi una settimana prima della sua morte, avvenuta il 21 aprile del 2016.

In particolare - come riferisce l’Associated Press -, lo scorso mese di novembre sono state archiviate le accuse formulate contro il Dr. Michael Schulenberg, che ebbe in cura Prince durante le sue ultime settimane di vita. Lo stesso è avvenuto per quelle rivolte alla catena di farmacie Walgreens, che fornì i medicinali.

Prince Rogers Nelson, lo ricordiamo, è morto a causa di un’overdose accidentale da fentanyl. Aveva 57 anni.