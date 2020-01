Niente Sanremo per Monica Bellucci

SANREMO - Monica Bellucci non prenderà parte al Festival di Sanremo.

L'attrice era stata inserita da Amadeus nell'elenco delle 10 donne che l'avrebbero affiancato durante la kermesse, ma ora il suo ufficio stampa comunica che la 55enne non sarà all'Ariston. «Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro».

Una defezione eccellente, che arriva proprio quando il conduttore e direttore artistico è ancora accusato di sessismo per le sue frasi della conferenza stampa di settimana scorsa. È il secondo ospite di peso che declina l'invito del Festival, dopo il rapper Salmo.