Apu è infine rimasto senza voce

LOS ANGELES - Il malcontento era nell'aria da anni, ma è infine arrivata la decisione: Hank Azari non doppierà più Apu, personaggio dei Simpsons. L'attore lo ha dichiarato ieri a SlashFilm: «Tutto ciò che sappiamo è che io non doppierò più il personaggio. Sentivamo che era la cosa giusta da fare».

I cambiamenti nella società avevano reso agli occhi di alcuni il personaggio una macchietta un po' troppo offensiva. Famiglia numerosa, accento pesante, grande lavoratore. Nel 2017 a parlarne ufficialmente ci aveva pensato il documentato "The problem with Apu" ("Il problema con Apu") del comico e regista americano Hari Kondabolu.

Hank Azaria già allora si era detto pronto a lasciare: «Non è certo il messaggio che vorrei far passare - aveva detto -. Pensare che qualcuno possa essere stato bullizzato o ferito per colpa di Apu è francamente sconcertante».

È giunta quindi l'ora di far scomparire Apu dai Simpsons? Azari non l'ha detto: «Ciò che faranno con il personaggio dipende da loro. Ancora non hanno deciso. Tutto ciò su cui siamo d’accordo è che io non lo doppierò più».