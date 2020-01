Eminem fa undici, strizzando l’occhio a Hitchcock

DETROIT - Si chiama “Music To Be Murdered By” l’album pubblicato a sorpresa da Eminem in queste ore. Le voci che l’ex biondino avesse trascorso parecchie ore in studio negli ultimi tempi rimbalzavano ormai da qualche giorno, ma nessuno si aspettava che il suo undicesimo disco potesse vedere la luce così presto in questo 2020.

Il titolo e la copertina - che ritrae Slim Shady in completo e cravatta, con un’accetta nella mano destra e una pistola puntata alla tempia nella mano sinistra -, sono una citazione diretta al disco del 1958 “Alfred Hitchcock presents Music To Be Murdered By”.

Supervisionato come da tradizione da Dr. Dre, che torna in veste di produttore esecutivo - mettendo pure mano a qualche beat -, l’album vanta la partecipazione di numerosi ospiti, esponenti sia della vecchia (Royce Da 5’9’’, Black Thought e Q-Tip) che della nuova generazione (Ed Sheeran, Anderson .Paak e il defunto Juice WRLD).