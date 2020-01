Periodo da urlo per Lu Land: nuovo singolo e agenda intasata

MAGGIA – Lu Land torna a fare parlare di sé. E non solo per la sua presenza fissa al programma televisivo “Via col Venti”. Arriva sul mercato discografico l’ultimo singolo del cantante di origine

valmaggese (Giumaglio), il cui vero nome è Luis Landrini. “Viverci da sempre”, questo il titolo del brano, è una canzone pop dalla forte ritmica e dal testo dolce, che racconta le difficoltà dell’amore di tutti i giorni, non dandolo mai per scontato.

Cosa vuoi comunicare con questo nuovo lavoro?

«Il fulcro principale del testo è che se due persone sono destinate a stare insieme prima o poi si rincontreranno. Ho scritto questo testo con Giacomo Eva, autore di testi di Francesco Renga e di altri cantanti. Con la collaborazione di un fantastico team e con la produzione di Gianni Testa, sotto la casa discografica Joseba Publishing».

I più attenti vedranno che sui social hai a che fare con vip come Lele Mora e Cristiano Malgioglio. Come ti stai muovendo?

«Cristiano è un mio carissimo amico che conosco da anni, mi aveva notato a X Factor e da lì siamo sempre rimasti in contatto. Tanto che mi ha proposto di mettere la mia voce in un suo brano. Lele è un’altra persona che conosco da tempo. Ultimamente abbiamo passato qualche giorno insieme con altri amici durante le festività. È davvero una persona umile, buona e con un cuore grande».

Lu Land è vicino al definitivo salto di qualità?

«Attualmente lavoro con un team di professionisti molto valido e questo è fondamentale per potere arrivare lontano, ed essere credibili e competitivi in tutti i sensi. Nella vita non si può mai sapere cosa succederà, l’unica cosa di cui sono certo è che non smetterò mai di volere sempre di più, sono ambizioso e non mi accontento mai».

Quali sono le difficoltà di un giovane cantante ticinese oggi?

«Dipende sempre che ambizioni hai della tua vita e cosa vuoi farne. Se veramente vuoi fare questo come mestiere devi metterci tutto te stesso, rinunciare a tante cose, pensare solo al tuo obiettivo e a raggiungerlo. Il tempo corre veloce, quindi fai quello che ti rende felice, stai con le persone che ti amano e ama te stesso».

Programmi per il futuro?

«A breve lancerò un altro singolo, stavolta più latino, stile “Besame loca”, per fare ballare la gente d’estate. Da oggi fino a dicembre ogni settimana ho almeno un impegno. L’agenda è fitta».