La serie sul “Signore degli Anelli” ha svelato il suo cast

LOS ANGELES - Si trovano già in Nuova Zelanda, copione in mano, intenti a ripassare la loro parte - parola dei produttori - gli attori scelti da Amazon per la serie de "Il Signore degli Anelli". Ne dà notizia, in esclusiva, il portale Variety che ha pubblicato la lista ufficiale degli attori.

Robert Aramayo, Nazanin Boniadi e Owain Arthur sono fra i nomi più importanti. Aramayo lo avete già visto ne "Il Trono di Spade" (interpretava Ned Stark da giovane) mentre Boniadi in "Homeland" e "Alla fine arriva mamma". Arthur, invece, è un attore britannico molto rinomato soprattutto per i suoi lavori teatrali.

Con loro ci saranno Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers.

Fra questi, soprattutto Morfydd Clark (che ha già militato in diverse serie recenti come "Dracula", "Queste oscure materie" e "The Alienist") è da tenere d'occhio perché - pare - vestirà i panni di Galadriel da giovane, la regina elfica interpretata da Cate Blanchett nella trilogia cinematografica.

«Sono un gruppo davvero eccezionale», hanno dichiarato i responsabili e scrittori della serie J.D. Payne and Patrick McKay, «per noi sono più di un gruppo di autori, sono una famiglia creativa che ci aiuterà a ridare vita alla Terra di Mezzo».

Per quanto riguarda la trama si sa davvero poco, a parte il fatto che le vicende della serie (che è già stata rinnovata per una seconda stagione) saranno ambientate nell'era precedente a quella del film.