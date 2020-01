Come fare un film senza soldi? Lo spiega il regista trash Carlo Sortino

LOCARNO – Una serata folle. L’ennesima targata Carlo Sortino. Il 70enne di origini piemontesi, noto per i suoi fotoromanzi, per la sua attività di showman e per i suoi film trash, è euforico nel

presentare la serata che si terrà venerdì 17 gennaio, dalle 19.30, presso la Biblioteca cantonale di Locarno. «Sì, sono euforico – ammette –. Anche perché sono appena diventato nonno per la

seconda volta, di una bellissima bimba di nome Virginia».

Auguroni.

«È una settimana speciale questa, nata sotto la buona stella visto l’arrivo di Virginia. E poi c’è l’evento di venerdì, con la proiezione gratuita di “Lei & Lui, delitti in laguna”. Non solo. Quella

sera ci sarà una conferenza».

Una roba noiosa?

«No. Una roba nel mio stile. Giocosa. Spiegherò alla gente come si fa a fare cinema senza avere un soldo in tasca. Alla fine, da mangiare e da bere per tutti. Io non lascio nessuno a pancia vuota».

Il tuo ultimo film, “Lei & Lui, delitti in laguna” appunto, ha ottenuto di recente un riconoscimento. Ne vai fiero?

«Sì. Certo. È stato selezionato per un cinefestival underground che si terrà a breve in Italia, tra Piacenza e Busto Arsizio. Nella recensione mi hanno riempito di complimenti. Sono uno dei re del cinema trash italofono».

Un re che avrà qualche nuovo colpo in canna, immaginiamo…

«Sto lavorando alla stesura del copione di "Rimorsi", il mio quindicesimo film, che uscirà prima di Natale».

Ancora trash, ovviamente.

«Voi scherzate. Ma il cinema trash ha il suo pubblico. Io d’altra parte arruolo attori amatoriali, gente che vuole divertirsi con me. Non prometto denaro a nessuno. E quando mi dicono che sono un regista e attore trash, non lo nego assolutamente. Lo prendo come un complimento».