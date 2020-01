Troppi detenuti morti, Jay-Z fa causa al carcere

NEW YORK - I rapper Jay-Z e Yo Gotti, attraverso Team Roc (la divisione della Roc Nation che si occupa di attività filantropiche), hanno fatto causa - in rappresentanza di 29 detenuti - alle autorità carcerarie dello stato del Mississippi per le condizioni «inumane» di alcune delle sue strutture detentive.

Se da un lato il numero di persone incarcerate in Mississippi «continua a crescere», dall’altro lo stato ha «drasticamente ridotto il finanziamento delle sue prigioni», si legge nel testo della denuncia, riportato dai media statunitensi. Solo nelle ultime settimane, cinque detenuti hanno perso la vita nelle strutture detentive dello stato. Quattro di questi erano rimasti coinvolti in alcuni violenti disordini.

La conseguenza di questo sottofinanziamento sono «condizioni di detenzione incapaci di garantire il minimo dei diritti umani», prosegue il Team Roc, chiedendo di prendere provvedimenti immediati. In caso contrario, i firmatari della denuncia si dicono «pronti a percorrere ogni via per riuscire a ottenere il sollievo della popolazione carceraria del Mississippi e dei loro familiari».