Kaia Gerber e Pete Davidson si sarebbero lasciati

NEW YORK - Sarebbe finita la storia d'amore tra Kaia Gerber e Pete Davidson.

«Sembra che Pete e Kaia si siano lasciati» ha dichiarato una fonte a Page Six. «È stato molto travolgente per Kaia. Pete ha un certo modus operandi ed è molto intenso per le sue fidanzate. Kaia ha solo 18 anni ed è qualcosa di complicato da gestire».

L'ultima apparizione pubblica del comico risale allo scorso mese di dicembre: i paparazzi lo colsero all'uscita dell'appartamento di Gerber al termine di quella che sarebbe stata una "riunione di crisi" alla presenza anche dei genitori della modella, Rande Gerber e Cindy Crawford. Al centro della discussione ci sarebbero state le problematiche mentali del 26enne, per le quali Davidson ha dichiarato al "Saturday Night Live", un po' scherzando e un po' no, di voler entrare in un centro di terapia.

La relazione tra Davidson e Gerber era diventata pubblica nel mese di novembre. In precedenza il comico aveva frequentato Margaret Qualley, Kate Beckinsale e soprattutto Ariana Grande, con la quale aveva parlato addirittura di matrimonio.