I critici incoronano "C'era una volta a... Hollywood"

LOS ANGELES - Domenica sera ha avuto luogo la cerimonia di consegna dei Critics' Choice Awards.

Il dominatore della serata è "C'era una volta a... Hollywood", che porta a casa il premio come miglior film, come attore non protagonista (Brad Pitt), miglior sceneggiatura originale e un altro premio alla produzione.

Il favorito Joaquin Phoenix vince la statuetta di miglior attore con il suo "Joker", mentre è Renée Zellweger la miglior attrice per "Judy". Riconoscimenti sono andati, oltre al già citato Pitt, a Laura Dern ("Storia di un matrimonio"), Roman Griffin Davis (miglior giovane attore per "Jojo Rabbit") e al cast di "The Irishman".

Il premio per la miglior regia è diviso in due: l'associazione dei critici cinematografici ha deciso di assegnarlo a Bong Joon Ho ("Parasite") e Sam Mendes ("1917").

Tv - Il trend già andato in scena ai Golden Globes sostanzialmente si ripete: è "Succession" (HBO) la miglior serie drammatica, con il protagonista Jeremy Strong vincitore nella categoria di miglior attore. "Watchmen" (HBO) porta a casa due prestigiosi riconoscimenti attoriali: Regina King è la migliore tra i protagonisti e Jean Smart tra i ruoli di supporto.

Tra le commedie, invece, onore per "Fleabag" (Amazon) che porta a casa anche due premi al cast: Phoebe Waller-Bridge come miglior attrice e Andrew Scott come miglior attore non protagonista.

keystone-sda.ch / STR (CHRISTIAN MONTERROSA)