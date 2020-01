Harry e Meghan hanno avviato la "cura dimagrante" della Royal Family?

LONDRA - Domani Harry e Meghan conosceranno i dettagli del loro destino al di fuori della Royal Family britannica. O la "Firm", l'azienda, come la chiama - con grande esattezza - il principe Filippo.

La coppia è al centro di una tempesta mediatica per la loro decisione di fare un passo indietro rinunciando allo status di reali "senior". Harry è atteso al castello di Sandringham per un vertice di famiglia durante il quale, ipotizzano i più vicini a Buckingham Palace, verranno fornite diverse opzioni ai "ribelli". Saranno presenti solo il secondogenito di Diana, Wlliam, Carlo e la regina, ma non è escluso che altri possano aggiungersi. A partire da Meghan, anche se - essendosi recata in Canada - sembra un po' difficile.

In quale veste agiranno Harry e consorte in futuro? Quanto spazio delle loro vite sarà concesso ai doveri di rappresentanza, e quanto ai propri interessi e passioni? Tutte domande che potrebbero trovare presto una risposta, vista la volontà di Elisabetta II di mettere fine alla vicenda nel più breve tempo possibile.

Da costo a risorsa - I britannici erano tornati, grazie a William e Kate, a vedere con maggiore simpatia i Windsor dopo molti anni. Gli scandali degli anni Novanta, il caso Lady D e una generale disaffezione verso la Corona erano stati superati negli ultimi tempi dal carisma della coppia e dalla simpatia della loro prole.

In più li si accusava di essere un grave costo per la collettività. Elisabetta II non ha preso sottogamba questa critica. Correzioni sono state apportate e ora, numeri alla mano, la Royal Family è diventata un discreto volano per l'economia. Il volume di denaro che ha generato nel 2017 è stato quantificato in 1,8 miliardi di sterline (quasi 2,3 miliardi di franchi svizzeri), mentre Brand Finance afferma che il costo annuo per contribuente - tra appannaggi, sicurezza e mantenimento del patrimonio immobile - è di 4,5 sterline.

Harry e Meghan in fondo potrebbero aver anticipato la "cura dimagrante" che il principe Carlo avrebbe intenzione di attuare, una volta asceso al trono, come ipotizzato da un diplomatico britannico di lungo corso al Corriere della Sera.