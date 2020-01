"Empty Nation", il grido di denuncia dei Martha's Laundry

BELLINZONA - "Empty Nation" è il singolo che segna il ritorno dei Martha's Laundry.

Il brano è stato registrato a Lugano e mixato - come i precedenti lavori del terzetto ticinese - a Londra presso Red Mastering Studio. Si fonda su un groove accattivante e un ritornello molto orecchiabile e d'impatto. Le tinte tracciate da un abile uso dell'elettronica sono piuttosto scure, in linea con quello che è l'impegno del testo. «“Empy Nation” (nazione vuota)» spiega la band «parla di un paese, che può essere anche la Svizzera, dove la società è sempre più disgregata, le città sono colpite dalla violenza simbolica, non ci sono aspettative e le persone se ne vanno,

sfumano come i sogni. Il ritornello è provocatorio e parla di paura, lacrime e fuga. È una denuncia del presente, ma l'auspicio per un futuro coraggioso e sereno. In senso lato, i rimandi riguardano le proteste che hanno scosso varie piazze del mondo negli scorsi mesi».

La band capitanata da Marco Jeitziner offre un saggio di ottimo synth-pop e new wave: un brano di grande efficacia, prodotto con assoluto rigore e che arriva con tempismo a toccare temi che restano di grande attualità.

"Empty Nation" sarà uno dei brani che i Martha's Laundry eseguiranno dal vivo un quello che sarà il loro ritorno sulle scene ticinesi dopo vari mesi di assenza: appuntamento per il 14 marzo al Folk Bar di Bellinzona.