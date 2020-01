Megxit, i colloqui procedono bene e "il Canada trema"

LONDRA - Il duca e la duchessa di Sussex sperano che i colloqui sul loro futuro ruolo nella famiglia reale si concludano il prima possibile riferisce una fonte alla Press Association, mentre - stando a quanto apprende la stessa agenzia di stampa britannica - gli stessi colloqui stanno procedendo bene, con i governi britannico e canadese che sono stati consultati.

La decisione di Meghan e Harry di vivere per una parte dell'anno in Nord America probabilmente non farà piacere ai contribuenti del paese della foglia d'acero. Come riporta 20 Minuten, secondo alcuni esperti di sicurezza, intervistati dall'agenzia Reuters, se la coppia decidesse di stabilirsi nella nazione di Justin Trudeau, il governo avrebbe l'obbligo legale di garantire la loro incolumità. Questo potrebbe costare diversi milioni di dollari.