I The Flag di nuovo insieme, ma solo per una volta

LUGANO - Ritrovarsi così, 5 anni dopo essersi lasciati per un unico concerto e poi… addio di nuovo. È questa l’idea dietro alla notte da «una botta e via» (cit. loro) dei The Flag, storica band ticinese che questo sabato 18 gennaio salirà sul palco del Daytona Diner di Pambio-Noranco.

«Nel frattempo c’è chi è diventato papà, chi si è sposato, chi ha preso un dottorato e trovato un lavoro vero e chi… non lo ha fatto», scherza il chitarrista della band Mattia “Mad” Mantello che questo fine settimana ritroverà i suoi compagni di musica e di giovinezza Carlo Ferrari (batteria), Federico Albertoni (basso), Igor Negrini (voce e armonica) e Donato Cereghetti (tastiere).

Una reunion con un filino di maretta? «Assolutamente no, ci siamo lasciati senza rancori e con naturalezza», spiega Mantello, «un po’ come i cinghiali che si smarriscono nel bosco e prendono le loro strade… Scherzi a parte una cosa che è cambiata davvero in tutti questi anni è la memoria, mi sono reso conto che i pezzi non me li ricordo più e devo ristudiarmeli. La scaletta sarà proprio filologica ripercorrerà tutta la storia della band dai primi vagiti nel 2009 fino al 2014».

Già quasi vincitori di Palco ai giovani nel 2009, i The Flag erano un po’ un’anomalia musicale: ragazzi giovanissimi che suonavano musica “da adulti” ovvero il blues, il soul e il rock d'antan.

«Non c’era un qualche tipo di calcolo, venivamo tutti da background musicali diversi e ci è venuto spontaneo fare quella musica lì. A pensarci sì, forse era un genere un po’ da terza età (ride) ma siamo sempre stati una party band con un bel seguito giovane. Riuscivamo a trasmettere la nostra spensieratezza e la nostra passione. Poi non ci siamo mai presi troppo sul serio e questo sicuramente aiutava…».

Una vita, quella dei membri della band, vissuta in simbiosi non solo musicale: «Passavamo le giornate assieme e non solo in sala prove… Per un periodo io e Freddie (Albertoni, ndr.) abbiamo vissuto sul divano di Carletto (Ferrari)», sghignazza Mantello, «un consiglio ai lettori: non perdetevi questo concerto, sarà una cosa incredibile!».