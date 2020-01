Dallo strepitoso (e premiatissimo) “Parasite” faranno pure una serie

LOS ANGELES - Ha fatto impazzire i festival del cinema di mezzo mondo, portandosi a casa diversi premi (e pure un Golden Globe) e ha pure ottime probabilità di aggiudicarsi un Oscar.

"Parasite", la sensazionale pellicola di Bong Joon Ho, diventerà presto una miniserie tv per la rete americana HBO. Lo conferma in esclusiva Variety che sostiene che sia il regista sudcoreano sia l'americano Adam McKay (“Vice”, “La grande scommessa”) siano in trattativa per lavorare alla sua realizzazione.

Non è chiaro se la serie in questione sarà direttamente collegata al film - e quindi manterrà la sua ambientazione sudcoreana - oppure se sarà un remake in salsa occidentale.

Per quanto riguarda "Parasite", era arrivato nelle sale ticinesi a novembre distribuito da Filmcoopi. Lo avevamo recensito qui su tio.ch e ci era davvero piaciuto tantissimo.