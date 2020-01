Justin Bieber ha la malattia di Lyme

LOS ANGELES - A Justin Bieber è stata recentemente diagnosticata la malattia di Lyme. È stata la stessa popstar a confermare lo scoop di Tmz con un post su Instagram (vedi sotto).

Bieber ha deciso di uscire allo scoperto per replicare a chi ha commentato negativamente le sue apparizioni pubbliche degli ultimi mesi. A tutti coloro che lo consideravano sotto l'effetto di droghe, il cantante canadese ha voluto sottolineare che «non hanno realizzato che mi è stata da poco diagnosticata la malattia di Lyme».

Il 25enne ha spiegato che i dettagli della questione saranno spiegati in una docu-serie che sarà presentata a breve su YouTube, grazie alla quale «potrete apprendere cosa ho combattuto e dominato!». La pubblicazione di "Justin Bieber: Seasons" dovrebbe avvenire il 27 gennaio.

Nel 2019 lo stato di salute psico-fisico di Bieber è stato spesso fragile. Una diagnosi efficace non è arrivata per molti mesi, ha aggiunto Tmz. La malattia di Lyme è la stessa che pose un lungo stop alla carriera di un'altra star della musica, la cantante Avril Lavigne.

Cos'è la malattia di Lyme

Nota anche come borreliosi, è un'infezione provocata dal batterio "borrelia burgdorferi" che colpisce molte specie animali e può essere trasmessa all'uomo tramite la puntura delle zecche. Aggredisce in particolare pelle e articolazioni, ma anche organi interni e sistema nervoso. Il primo caso in assoluto fu riscontrato nel 1975 nella cittadina di Lyme, in Connecticut. Oggi la sua diffusione è molto ampia nelle zona con clima temperato tra Asia, Europa e America.

Il primo sintomo può essere la formazione di una lesione cutanea a forma di anello, accompagnata da sintomi simili a quelli dell'influenza con brividi, mal di testa e febbre. Se non curata può aggravarsi e diventare cronica. Nei casi più gravi si sono notate alterazioni dell'apparato muscolo-scheletrico, di quello cardiovascolare e del sistema nervoso, sia quello periferico che quello centrale.

Se diagnosticata in tempo la maggior parte dei trattamenti antibiotici è efficace. Negli Stati Uniti sono stati elaborati vaccini contro la malattia di Lyme che sfruttano tecnologie di ingegneria genetica.