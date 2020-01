Il Vanguard Award va a Taylor Swift

LOS ANGELES - Il prossimo 16 aprile Taylor Swift sarà omaggiata da Glaad, la più grande organizzazione di attivismo Lgbtq impegnata nel mondo dei media.

La popstar riceverà il prestigioso Vanguard Award, che celebra le personalità che hanno fatto la differenza nella promozione dell'accettazione delle persone Lgbtq nell'opinione pubblica. «Taylor Swift utilizza con orgoglio la sua capacità unica di influenzare la cultura pop» ha dichiarato la presidente e Ceo Sarah Kate Ellis.

È noto da anni il suo impegno contro la discriminazione: un brano come "You Need To Calm Down" è considerato un vero e proprio inno.

Il Vanguard Award è stato assegnato negli scorsi anni a personalità del calibro di Beyoncé e JAY-Z, Jennifer Lopez, Britney Spears, Kerry Washington, Cher, Janet Jackson, Elizabeth Taylor, Antonio Banderas, Demi Lovato, Whoopi Goldberg e Patricia Arquette.