L'abito di Phoebe Waller-Bridge all'asta per l'Australia

LOS ANGELES - Phoebe Waller-Bridge è stata tra le indiscusse protagoniste della cerimonia di consegna dei Golden Globes. Non solo per il doppio premio per il suo "Fleabag", ma anche per una dimostrazione di generosità.

L'attrice e sceneggiatrice ha annunciato che metterà all'asta l'abito della serata («Il più bello che abbia mai indossato»), disegnato dagli stilisti australiani Ralph & Russo. Il ricavato verrà usato per finanziare gli sforzi contro gli incendi che stanno devastando l'Australia.

«È una splendida idea da parte del team, sono così entusiasta di farne parte» ha dichiarato Waller-Bridge.

keystone-sda.ch (Jordan Strauss)