Compleanno con brano benefico per Michael Stipe

LOS ANGELES - Inizia il decennio con un nuovo singolo autoprodotto (e dal prezzo a offerta libera) l'ex-cantante dei REM, Michael Stipe.

“Drive To The Ocean”, questo è il nome del brano, è stato pubblicato proprio in occasione del suo 60esimo compleanno (che cadeva giusto ieri) e si può sentire e scaricare esclusivamente sul suo sito web personale.

Tutti i ricavi della vendita del brano (per il primo anno) andranno in beneficenza all'associazione Pathway to Paris, attiva per l'emergenza climatica.

In precedenza Stipe aveva già rilasciato "Your Capricious Soul" il cui ricavato era stato donato a Extinction Rebellion. Ne avevamo già scritto qui.