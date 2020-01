Il derby social di casa Kardashian alla fine lo ha vinto lei

LOS ANGELES - Prima l'ha battuta per quanto riguarda il business - diventando la più giovane imprenditrice milardaria del mondo a 22 anni - e poi l'ha surclassata anche per quanto riguarda i followers su Instagram.

La vincitrice incontrastata del derby di popolarità in casa Kardashian è Kylie Jenner che ha superato la sorellona Kim Kardashian (39 anni) di un milione di followers - 156 milioni a 155 - sul popolare social fotografico. Solo a ottobre Kim festeggiava il traguardo dei 150 milioni mentre Kylie le era parecchio dietro a 148 milioni.

In famiglia la terza per popolarità resta la modella Kendall Jenner con 120 milioni di follower che resta però l'influencer più pagata in famiglia con una tariffa di 611'000 dollari a post, come riportato dal portale Buzz Bingo.