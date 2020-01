Rod Stewart ha fatto a pugni per entrare a un party per bambini

PALM BEACH - Voleva solo far partecipare i piccolini del suo gruppo di amici a un evento privato per bambini al Breakers hotel di Palm Beach ma le cose hanno poi preso una piega decisamente violenta. Alla fine, un "securino" 39enne è finito a terra e Rod Stewart (74 anni) è stato portato via in manette.

Lo confermano le autorità della cittadina della Florida che hanno recentemente pubblicato il resoconto di quell'incresciosa serata di San Silvestro. Stewart e il figlio Sean (39 anni), a quanto pare, «hanno subito iniziato ad alzare la voce quando l'addetto ha spiegato loro che i bambini non potevano partecipare all'evento in quanto privato, rifiutandosi poi di abbandonare l'area».

I due, riporta il documento, sono poi venuti alle mani con il buttafuori: uno spingendolo (Sean) e l'altro colpendolo con un cazzotto alle costole (Rod). A confermare i fatti, le telecamere di sorveglianza all'interno dell'albergo.

In seguito all'arresto il cantante ha chiesto scusa «per il suo comportamento». L'accusa nei loro confronti è di aggressione e l'appuntamento davanti al giudice della Contea di Palm Beach è fissato per il 5 febbraio.