Vi ricordate di Young Buck? Ecco cosa ci fa in carcere

NASHVILLE - C’è stato un tempo - si parla di oltre una quindicina di anni fa - in cui Young Buck bazzicava i gradini alti delle classifiche musicali con 50 Cent e colleghi vari, con i quali formava il gruppo G-Unit. Da qualche anno però, la fortuna non sorride più al rapper di Nashville, ormai praticamente scomparso dalla scena musicale e sempre più al centro di problemi finanziari e legali. L’ultima voce della lista è stata aggiunta alla fine di dicembre, quando si è ritrovato con le manette ai polsi nella contea di Cheatham, nel Tennessee.

I contorni della vicenda sono ancora poco chiari, ma a distanza di qualche giorno il quotidiano locale "Scoop: Nashville" è riuscito a diradare la nebbia attorno all’arresto del rapper, che ha trascorso il Natale in cella in quanto accusato di abbandono di minori. Il mandato è stato spiccato dalla contea di Newtown, in Georgia.

Il rapper - il cui nome reale è David Darnell Brown - si trova in stato di carcerazione senza cauzione. Dovrà restare dietro alle sbarre almeno fino al prossimo 7 maggio, giorno in cui è prevista la prima udienza in tribunale.