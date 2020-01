Hanno visto Lady Gaga baciarsi con un uomo, ma nessuno sa chi sia

LAS VEGAS - Lady Gaga è stata avvistata mentre baciava un uomo misterioso a Las Vegas durante la notte di Capodanno. La pop star 33enne è stata vista in intimità con un ragazzo barbuto dopo essersi esibita in un concerto speciale per celebrare l'arrivo del nuovo anno al Park Theatre.



Dopo la performance la cantante si è diretta in un ristorante della città e qui secondo il giornale 'Las Vegas Review' si sarebbe lasciata andare a tenerezze pubbliche con quest'uomo misterioso. I due sono stati avvistati anche mano nella mano al loro arrivo nel locale. Secondo i testimoni oculari non avrebbero avuto alcun problema a mostrarsi vicini e intimi davanti agli altri.



Per Gaga il 2019 è stato un anno terribile dal punto di vista sentimentale. Avrebbe infatti dovuto sposare l'ex compagno Christian Carino, ma a febbraio la loro relazione si è bruscamente interrotta. Poi ha iniziato a frequentare l'ingegnere del suono Dan Horton. Ma anche con quest'ultimo le cose non hanno funzionato e il rapporto si è deteriorato velocemente.



Pochi mesi fa durante l'addio al nubilato dell'amica Sarah Nicole Tanno, la stella della musica ha confermato di essere ancora single. Postando sul social una foto insieme all'amica ha scritto: «Una donna che sta per sposarsi ed io, che sono invece una donna single».