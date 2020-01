Grandi risate per la Hunziker in montagna

BOLZANO - Capodanno in montagna per Michelle Hunziker, che ha scelto le vette della Val Badia per entrare nel 2020. A giudicare dal suo profilo Instagram, la presentatrice se la sta davvero godendo in compagnia del marito Tomaso Trussardi e di una coppia di amici vip: sulla neve con la Hunziker, infatti, c’è anche Serena Autieri, cantante e attrice napoletana, insieme al coniuge Enrico Griselli. Tra gli ultimi scatti pubblicati da Michelle sul proprio profilo Instagram anche uno che immortala proprio i quattro amici stra-sorridenti su una pista da sci. «Super vacanza con super amici», spiega la Hunziker nel post.

«Sono passati pochi giorni - continua - e già abbiamo collezionato molti momenti bellissimi e tante risate!!! Per me la vacanza deve essere così… ti rigeneri il cuore con le persone speciali accanto. Poi appena ricominci sei carico a pallettoni!!! Buon anno a tutti per questo primo giorno nel 2020!!! Vi voglio bene».

Tra i commenti alla foto della Hunziker anche quello della stessa Autieri, che conferma la grande intesa tra le due: «Che bello stare tutti insieme amici miei!!!», scrive l’artista partenopea.

Scorrendo la gallery pubblicata da Michelle emergono però anche altre immagini della vacanza in montagna e anche un video girato su una pista in cui la showgirl, da brava mamma, segue la lezione di sci delle figlie Sole e Celeste. «Bravissime!», le incita la Hunziker mentre segue le due piccole, attentissime a seguire le istruzioni della propria istruttrice.