Disguido al ristorante per Christa Rigozzi, la proprietaria: «Colpa dei siti online»

LEUKERBAD - Natale in Ticino e capodanno in Vallese per Christa Rigozzi e famiglia. La presentatrice sta passando qualche giorno di vacanza con il marito Giovanni e le figlie Zoe e Alissa - le bambine martedì hanno compiuto tre anni - a Leukerbad.

Tutto bene se non fosse stato per un equivoco in un ristorante. Lunedì la showgirl voleva recarsi in un locale del posto, ma qualcosa è andato storto. L’ex Miss Svizzera ha spiegato via Instagram di aver effettuato una prenotazione due settimana prima ma, una volta contattato l’esercizio per chiedere di avere dei seggioloni per le figlie, ha scoperto che non era stato riservato un posto per lei.

Christa Rigozzi ha postato arrabbiata uno screenshot della prenotazione e le coordinate del ristorante di Leukerbad, invitando i suoi follower a non andarci. La padrona del locale ha riportato al Blick di aver gentilmente spiegato alla conduttrice di non avere una prenotazione a suo nome: «La signora Rigozzi mi ha mostrato la conferma per sette persone, ma non ne sapevo nulla». La donna ha dichiarato che ciò che la infastidisce non è tanto il disappunto della presentatrice, «comprensibile, ma il fatto che diversi siti online offrano prenotazioni fasulle», quando nel suo ristorante l’unico modo per effettuare una riservazione è via telefono o di persona.