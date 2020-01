Disguido al ristorante e Christa Rigozzi s'infuria

LEUKERBAD - Inconveniente sulle nevi di Leukerbad per Christa Rigozzi e famiglia.

L'ex Miss Svizzera sta trascorrendo le vacanze nella località terminale vallesana insieme al marito Giovanni e alle gemelle Zoe e Alissa. A farla infuriare, come si evince da alcune Stories di Instagram, un disguido in un noto ristorante locale.

Per loro è stato impossibile cenare a San Silvestro: «Ottimo se hai effettuato una prenotazione due settimane fa». L'inconveniente è emerso quando la coppia ha chiamato per assicurarsi della presenza dei seggioloni per le bimbe ed è emerso che non c'era nessun tavolo a loro nome. Si è trattato di un errore che non ha impedito alla 36enne di andare su tutte le furie e invitare i suoi 44mila follower Instagram a non frequentare il locale.

Speriamo che Christa non sia rimasta arrabbiata a lungo: c'era da festeggiare, oltre all'arrivo del 2020, anche i tre anni compiuti dalle sue bambine.