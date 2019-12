Sanremo, Elettra Lamborghini divide già tutti

SANREMO - Non poteva essere diversamente: il nome di Elettra Lamborghini nell'elenco dei Big del prossimo Festival di Sanremo è quello che sta facendo più discutere.

La giovane ereditiera, oltre a essere un personaggio di tv e social, ha all'attivo quattro singoli e un album che hanno raccolto un grande successo.

L'obiezione di molti è che, per andare a rincorrere i giovani, il direttore artistico Amadeus abbia "profanato" la sacralità del Teatro Ariston. Chiaramente Elettra non è Lucio Battisti o Franco Battiato o Mia Martini, ma negli anni a Sanremo sono passati diversi personaggi che erano rilevanti in quanto tale, più che per il valore musicale.