Totti e Ilary iniziano il 2020 alle Maldive

ROMA - Hanno trascorso il Natale a Roma con tutta la famiglia, poi Francesco Totti e Ilary Blasi hanno preparato i bagagli e sono volati dall'altra parte del mondo. Un volo intercontinentale li ha portati insieme ai figli Cristian, 14 anni, Chanel, 12, e Isabel, 3, nell'Oceano Indiano.

La famiglia si sta godendo una vacanza da sogno alle Maldive e sui rispettivi profili Instagram l'ex capitano della Roma e la conduttrice hanno condiviso diverse immagini del soggiorno, tra spiagge dorate e mare cristallino.

In due foto molto simili i due appaiono di schiena in piscina, mentre si abbracciano e guardano romanticamente l'orizzonte. Ad accompagnare gli scatti parole altrettanto romantiche. «Posto meraviglioso, con le persone che ami...», ha scritto Francesco. «Non è la ricchezza che manca nel mondo, è la condivisione», ha aggiunto la 38enne romana.

Recentemente il 43enne ha rivelato che gli piacerebbe allargare ulteriormente la famiglia. Parlando in un'intervista della moglie ha spiegato: «Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere, capire tante cose, mi ha dato tre perle. Io devo tutto a Ilary, lei è il mio braccio sinistro. Il quarto figlio? Da solo no, ma sto riuscendo a portarla in quella strada. Devo trovare il momento giusto».