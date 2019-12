Channing Tatum in cerca di partner sulle app d'incontri

LOS ANGELES - Channing Tatum, che ha da poco chiuso la relazione con la cantante Jesse J, è pronto a rimettersi in gioco dal punto di vista sentimentale.

Stando a quanto riferito da una fonte molto vicina all'attore, il 39enne non vedrebbe l'ora di conoscere nuove ragazze. A confermare questa ipotesi è il fatto che la star di Hollywood starebbe trascorrendo molto tempo utilizzando l'app per incontri Raya.

L'insider ha detto a "E! Magazine": «È stato su Raya per alcune settimane e in maniera costante. Gli piacerebbe uscire con qualcuna e non si vergogna di certo ad ammetterlo». «Vuole divertirsi di nuovo e non gli importa se la persona con cui esce l'ha conosciuta online, su un set o semplicemente mentre cammina per strada», ha aggiunto. Il beninformato ha poi spiegato: «Un amico in comune gli ha consigliato l'applicazione Raya e lui ha ha seguito il suggerimento perché non ci vede nulla di male e non avendo nulla da perdere si è detto: 'Perché no?'».

La storia d'amore tra Channing e Jessie è durata poco più di un anno. Il motivo della rottura? Tra loro non c'era più passione. Tatum, che ha già un matrimonio fallito alle spalle con la collega Jenna Dewan, ha recentemente fatto sapere che la sua priorità per ora è la figlia Everly, nata sei anni fa proprio dalla relazione con l'ex moglie.