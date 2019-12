Tutte le cose nuove da vedere a gennaio su Netflix e Prime Video

LUGANO - Un nuovo decennio che, per quanto riguarda lo streaming, inizia forte (ma non fortissimo).

Il 2020 di Netflix si apre in maniera che più controversa non si potrebbe con "Messiah" (1 gennaio). Già fortemente criticata sin dalla messa in onda del trailer, la serie mette in scena l'arrivo sulla terra di uno pseudo-Gesù che sconvolge un mondo sull'orlo della crisi socio-politica.

Segue poi "Dracula" (4 gennaio), reinvenzione del celebre succhiasangue curata dagli autori del mitico "Sherlock" (quello che ha lanciato nel cosmo Cumberbatch). Ritmata, moderna e decisamente spaventosa è una serie non adatta per i deboli di cuore.

Per i veri pezzi da novanta netflixiani però tocca solcare la metà del mese che vedrà il ritorno di due serie di peso. La prima è quel fenomeno-cult dello scorso anno "Sex Education" (17 gennaio). Il sessuologo improvvisato Otis e gli amici Maeve ed Eric si troveranno alle prese con vicende sempre decisamente esilaranti.

È invece tempo di tris (anche se la stagione è ancora la prima) per la strega Sabrina di Keirnan Shipka, "Le terrificanti avventure di Sabrina" torneranno con un'altra tranche di episodi (24 gennaio) e questa volta si andrà... addirittura all'inferno.

Le vere sorprese di gennaio potrebbero arrivare proprio agli sgoccioli con il talent sulla moda "Next in Fashion" (29 gennaio) presentato da Alexa Chung e Tan France (di "Queer Eye") e dalla serie norvegese "Ragnarok" (31 gennaio) che segue gli abitanti di una piccola cittadina alle prese con l'arrivo della fine del mondo.

Amazon Prime Video propone invece, per il mese di gennaio, un paio di serie molto attese. In particolare "Star Trek: Picard" (24 gennaio), che segue le azioni del Capitano Jean-Luc Picard 20 anni dopo gli eventi narrati in "Star Trek: The Next Generation". Il ruolo del protagonista è ovviamente di Patrick Stewart, accolto da un'ovazione al momento della presentazione del progetto al Comic-Con. Completano il cast principale Jonathan Del Arco, Jonathan Frakes, Brent Spiner e Jery Ryan. La serie è creata da Alex Kurtzman, Michael Chabon, Kirsten Beyer e Akiva Goldsman.



C'è poi "Treadstone" (10 gennaio), ambientata nell'universo di Jason Bourne ma senza Matt Damon. L'Operazione Treadstone, ovvero il programma ideato per reclutare e addestrare assassini spietati, si arricchisce di molti volti nuovi rispetto alla saga di Bourne.



Si prosegue poi negli special dedicati alla stand-up comedy: a gennaio tocca a "Leslie Jones: Time Machine" (14 gennaio), con la comica afroamericana ex "Saturday Night Live".

Non poteva mancare poi un'incursione nel genere true crime, che sta andando fortissimo sulle varie piattaforme di streaming. Il focus è su uno dei più spaventosi serial killer della storia: "Ted Bundy: Falling For a Killer" (31 gennaio).



Tra i film si segnala l'opera originale "Troop Zero" (17 gennaio), con Viola Davis e Allison Janney, di cui si è parlato molto bene al Sundance Film Festival.

Netflix