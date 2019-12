Ritorna il sereno tra Antonella Clerici e la Rai

ROMA - La scorsa estate Antonella Clerici aveva rivelato di esserci rimasta molto male dopo che la Rai aveva deciso di far scomparire dai palinsesti della nuova stagione le sue trasmissioni. La conduttrice si era sentita messa da parte dopo aver dato tanto all'azienda per così tanto tempo. Ora però tra la 57enne e i vertici della TV di Stato sembra essere tornato il sereno. Nel 2020 infatti Antonella condurrà nuovamente "Ti lascio una canzone", talent musicale che in passato ha avuto molto successo.

«Posso dire che dopo Pasqua tornerò con una versione nuova di "Ti lascio una canzone". Punto tutto sulle voci pulite dei bambini. Penso di saper fare la differenza nel valorizzarle: a vincere X Factor è stata la mia bambina di "Sanremo Young" (Sofia Tornambene, ndr), e chi vinse proprio quel programma quest'anno parteciperà a Sanremo Giovani (Tecla Insolia, ndr). Alberto Urso (ultimo vincitore di Amici, ndr) era uno dei miei bambini... L'innocenza, il candore dei bambini, sono una leva importante per me nel fare questo mestiere. La gente ha voglia di una tv pulita, non volgare e soprattutto non urlata», ha spiegato in un'intervista rilasciata al settimanale "Oggi".

La Clerici sarà inoltre presente anche a Sanremo, dove probabilmente andrà a trovare Amadeus per una delle serate del Festival. «Penso proprio che ci andrò, andrò a trovare Amadeus anche solo per un'ospitata», ha concluso.