I diritti dei bimbi in un gioco da tavolo made in Mendrisio

MENDRISIO - Un gioco su (e per) i diritti dei bambini quello realizzato dal giovane game designer momò Alessandro Bianchi in collaborazione con Infogiovani e il Gruppo 20 novembre. Si chiama “Il villaggio dei diritti” ed è stato realizzato ad hoc per il 30esimo anniversario della giornata dei diritti dei fanciulli.

Una cosa peculiare di questo prodotto è che... non c'è competizione: «Si tratta di un gioco collaborativo, ogni giocatore deve costruire un luogo indispensabile per l’applicazione corretta dei diritti del fanciullo, ma i giocatori vinceranno o perderanno tutti assieme», ci spiega Bianchi che garantisce come le partite siano assolutamente dinamiche: «è un gioco a tempo, quindi molto attivo e con una forte componente d'interazione: ci si muove per completare il proprio obiettivo ma anche per aiutare i propri compagni».

Un'idea originale che viene da una vera e propria corrente di titoli da tavolo che oggi hanno un loro seguito: «Negli ultimi anni ne sono stati creati molti con questa modalità cooperativa, ho pensato che sarebbe stata calzante per il tema del gioco».

Con un argomento così importante, e uno scopo didattico dichiarato, come si fa a far si che il gioco non diventi poi noioso? «Anche il precedente “Barlott” sulle leggende ticinesi (di cui abbiamo già parlato su queste pagine ndr.) aveva una sua valenza didattica, però è vero che qui la tematica è decisamente più complessa»

«In questo senso il nostro obiettivo era proprio quello di non appesantire le dinamiche, portare a ragionare sui diritti del fanciulli nel mondo e in Svizzera senza però essere pedanti. Volevamo portare a riflettere i giocatori (giovani e non) ma senza che vada a scapito del divertimento. Anche per questo abbiamo voluto scegliere una chiave nuova e un po' diversa dai classici che conosciamo tutti».

Questa domenica si gioca anche a Locarno Una buona occasione per provare il gioco di Alessandro e della sua Fucina di Efesto è quella che ci sarà questa domenica 29 dicembre a Locarno On Ice. In un evento organizzato del Gruppo 20 novembre, che si terrà dalle 14 alle 17, sarà possibile provare “Il villaggio dei diritti” in una divertente giocata di gruppo.

