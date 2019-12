Ed Sheeran si è preso un'altra pausa: «Voglio viaggiare, leggere e scrivere»

LONDRA - Ha usato i social, Ed Sheeran per dichiarare che: sì, gli serve un altro break dalla musica. «Ciao a tutti, mi prendo un'altra pausa», inizia così il post della star anglosassone 28enne, «il periodo e il tour del mio album “÷” hanno cambiato la mia vita in un sacco di modi. Però, ora che è finita, è giunto il tempo per me di andare a vedere ancora un po' di questo mondo».

Il motivo è duplice, stanchezza ma anche necessità di ricaricare le “pile” creative: «È dal 2017 che non mi fermo, è giunta l'ora di tirare il fiato, scrivere e leggere. I miei canali social si spengono ora (il 24 dicembre, ndr.), ritornerò quando sarà il momento».

Sheerhan non è estraneo a queste sue “fughe”. Era scomparso dai riflettori anche nel 2015 alla fine della giga-tournée del suo album della consacrazione: “x”. Anche lì il motivo era simile: «Semplicemente non sto più vivendo una vita», aveva spiegato a People.