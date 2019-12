Con Pio & Amedeo una serata tutta da ridere

LUGANO - Ritornano a Lugano per far ridere (e questa volta non in... Apecar) il duo comico Pio & Amedeo. I foggiani chiudono proprio questo venerdì 27 dicembre al Palazzo dei congressi un'annata di quelle da incorniciare.

Fra Sanremo, il successone con Amici di Maria de Filippi e la tournée teatrale con questo “La classe non è... qua” che li ha portati persino dentro l'Arena di Verona: «È stato davvero un sogno», ci hanno raccontato i due in intervista, «la gente ha voglia di ridere, quello che mancano oggi però sono proprio i comici».

Per l'occasione ticinese, Pio & Amedeo garantiscono: «Sarà uno spettacolo lungo, divertente e tutto nuovo», spunto lo farà l'attualità ma anche gli sketch dei famosissimi Emigratis, «non ci tireremo di certo in dietro su quello che al giorno d'oggi ci fa imbestialire. Faremo nomi e cognomi... chi ci sarà non crederà alle proprie orecchie!».

Inizio spettacolo ore 20.30, biglietti ancora disponibili su www.biglietteria.ch