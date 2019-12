Il miglior modo per passare Santo Stefano? Guardarsi una serie tv su di uno stalker

NEW YORK - Chi ha già visto la prima stagione sa di cosa stiamo parlando: sensazioni contrastanti fra il disprezzo e la simpatia, fra l'odio e la comprensione.

Joe, il protagonista della serie "You", divide in due anche lo spettatore stesso: è uno stalker chiaramente squilibrato e assolutamente pericoloso ma con il quale, a volte, si finisce per empatizzare almeno un pochino.

È proprio per questa sua dualità disturbante che la serie, realizzata inizialmente con successo limitato su Lifetime, ha finito per diventare su Netflix un fenomeno globale fra i più sorprendenti ed esplosivi dello scorso anno.

Un seguito, quindi, era d'obbligo ed eccolo qua - a pennello - proprio per questo 26 dicembre. La storia? Un Joe in fuga dal suo passato, si ritrova a Los Angeles dove conosce la sua nuova "fiamma": Love Quinn. Come andrà a finire, però, lo scopriremo solo guardando.

Netflix